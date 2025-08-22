Circuit des viaducs Souillac Lot

Circuit des viaducs

Circuit des viaducs 46200 Souillac Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 12500.0 Tarif :

Un circuit aux portes de Souillac, tantôt en combe, tantôt sur la crête à la rencontre de petits patrimoines.

A la fin du XIXe siècle, la ligne de chemin de fer du Paris-Orléans se développe afin de rejoindre Limoges puis Toulouse

English :

A circuit on the outskirts of Souillac, sometimes in the combe, sometimes on the ridge, discovering small heritage sites.

At the end of the 19th century, the Paris-Orle?ans railroad line was developed to reach Limoges and then Toulouse

Deutsch :

Ein Rundweg vor den Toren von Souillac, mal in der Schlucht, mal auf dem Kamm, um kleine Kulturerben zu entdecken.

Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Eisenbahnlinie Paris-Orleans, die Limoges und dann Toulouse erreichte

Italiano :

Un percorso alla periferia di Souillac, a volte in una valle, a volte su un crinale, alla scoperta di piccoli siti del patrimonio.

Alla fine del XIX secolo, la linea ferroviaria Parigi-Orleans fu sviluppata per raggiungere Limoges e poi Tolosa

Español :

Un sendero en las afueras de Souillac, a veces en un valle, a veces en una cresta, descubriendo pequeños lugares patrimoniales.

A finales del siglo XIX, se desarrolló la línea ferroviaria París-Orleans para llegar a Limoges y después a Toulouse

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot