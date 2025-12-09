Circuit des vignes | Bouteville Bouteville Charente

Circuit des vignes | Bouteville

Circuit des vignes | Bouteville Parking du château de Bouteville 16120 Bouteville Charente Nouvelle-Aquitaine

Au nord-est du village de Bouteville, le circuit des vignes traverse les Chaumes Boissières, site classé en zone Natura 2000 où la faune et la flore sont reines. Soyez attentif et respectueux, elles vous observent !

English : Circuit des vignes | Bouteville

North-east of the village of Bouteville, the vineyard circuit crosses the Chaumes Boissières, a Natura 2000 site where flora and fauna are king. Be attentive and respectful, they’re watching you!

Deutsch :

Nordöstlich des Dorfes Bouteville führt der Rundweg durch die Weinberge durch die Chaumes Boissières, ein Natura-2000-Gebiet, in dem die Fauna und Flora Königinnen sind. Seien Sie aufmerksam und respektvoll, denn sie beobachten Sie!

Italiano :

A nord-est del villaggio di Bouteville, il circuito dei vigneti attraversa le Chaumes Boissières, un sito Natura 2000 dove flora e fauna la fanno da padrone. Siate attenti e rispettosi, vi osservano!

Español :

Al noreste del pueblo de Bouteville, el circuito de los viñedos atraviesa las Chaumes Boissières, lugar Natura 2000 donde la flora y la fauna son las reinas. Ten cuidado y sé respetuoso, ¡te vigilan!

