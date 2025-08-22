Circuit des vignes Sireuil Charente

Circuit des vignes

Circuit des vignes Halte nautique 16440 Sireuil Charente Nouvelle-Aquitaine

Partez pour une belle randonnée le long de la Charente, découvrez le village de Sireuil, puis prenez de la hauteur pour une immersion au cœur du vignoble du Cognac.

English :

Hike along the Charente River, discover the village of Sireuil, and then take to the skies to immerse yourself in the heart of the Cognac vineyards.

Deutsch :

Machen Sie eine schöne Wanderung entlang der Charente, entdecken Sie das Dorf Sireuil und steigen Sie dann in die Höhe, um in das Herz der Cognac-Weinberge einzutauchen.

Italiano :

Partite per una bella passeggiata lungo la Charente, alla scoperta del villaggio di Sireuil, poi prendete il volo per immergervi nel cuore dei vigneti di Cognac.

Español :

Emprenda un hermoso paseo por la Charente, descubriendo el pueblo de Sireuil, y después surque los cielos para sumergirse en el corazón de los viñedos de Cognac.

