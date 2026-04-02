Circuit des Villages détruits Fleury-devant-Douaumont Meuse

Circuit des Villages détruits Adultes Voiture

Circuit des Villages détruits 55100 Fleury-devant-Douaumont Meuse Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Visitez virtuellement les chapelles des villages à 360° A l’aide de nos vidéoguides, immergez-vous dans l’histoire des villages et des familles qui les composaient avant, pendant et après la Grande Guerre.

https://www.circuitvillagesdetruits.com/

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English :

Take a 360° virtual tour of village chapels With the help of our video guides, immerse yourself in the history of the villages and their families before, during and after the Great War.

Deutsch :

Besuchen Sie die Kapellen der Dörfer virtuell in 360° Mithilfe unserer Videoguides tauchen Sie in die Geschichte der Dörfer und der Familien ein, die sie vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg bildeten.

Italiano :

Fate un tour virtuale a 360° delle cappelle dei villaggi Con l’aiuto delle nostre videoguide, immergetevi nella storia dei villaggi e delle famiglie che li componevano prima, durante e dopo la Grande Guerra.

Español :

Haga un recorrido virtual de 360° por las capillas de los pueblos Con la ayuda de nuestras videoguías, sumérjase en la historia de los pueblos y de las familias que los formaron antes, durante y después de la Gran Guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-10 par Système d’information touristique Lorrain