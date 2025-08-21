Circuit d’Hondouville Hondouville Eure

Circuit d’Hondouville

Circuit d’Hondouville Parking du cimetière 27400 Hondouville Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Plongez au cœur des bois d’Hondouville et découvrez, au détour d’un chemin, le panorama sur la vallée de l’Iton qui s’étire le long des coteaux calcaires. A la belle saison, les fleurs sauvages, dont de nombreuses orchidées, émerveillent le regard. Un détour par le village vous invite à remonter le temps grâce à la roue du moulin en fonctionnement et le bâtiment de l’ancienne école.

+33 2 32 35 40 57

English : Circuit d’Hondouville

Delve into the woods of Hondouville to discover, along the winding paths, the panoramic view over the Iton valley, which stretches along the limestone hills. When the weather gets nice, wild flowers, including numerous orchids, please the eye. Make detour to the village and travel back in time thanks to the watermill with its working wheel and the former school building.

Deutsch :

Tauchen Sie in das Herz der Wälder von Hondouville ein und entdecken Sie beim Abbiegen eines Weges das Panorama des Iton-Tals, das sich entlang der Kalksteinhänge erstreckt. In der warmen Jahreszeit erfreuen Wildblumen, darunter zahlreiche Orchideen, den Blick. Ein Abstecher ins Dorf lädt Sie mit dem funktionierenden Mühlrad und dem Gebäude der alten Schule zu einer Reise in die Vergangenheit ein.

Italiano :

Immergetevi nel cuore del bosco di Hondouville e scoprite, alla curva del sentiero, il panorama della valle d’Iton che si estende lungo le colline calcaree. Nei mesi estivi, i fiori selvatici, tra cui molte orchidee, sono una delizia per gli occhi. Una deviazione attraverso il villaggio invita a tornare indietro nel tempo con la ruota del mulino funzionante e il vecchio edificio scolastico.

Español :

Sumérjase en el corazón del bosque de Hondouville y descubra, en el recodo del camino, el panorama del valle del Iton que se extiende por las laderas calcáreas. En los meses de verano, las flores silvestres, incluidas muchas orquídeas, son una delicia para la vista. Un desvío por el pueblo le invita a retroceder en el tiempo con la rueda del molino en funcionamiento y el edificio de la antigua escuela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme