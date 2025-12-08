Circuit d’Olivet | Réparsac Réparsac Charente

Circuit d’Olivet | Réparsac

Circuit d’Olivet | Réparsac Parking de la Mairie de Réparsac 16200 Réparsac Charente Nouvelle-Aquitaine



Le circuit d’Olivet de 9.5 km est un circuit pour les amateurs de marche. Il traverse les villages de Réparsac et de Nercillac et permet de parcourir d’un pas vif, le vignoble des Fins Bois, l’un des 6 crus AOC du Cognac.

+33 5 45 82 10 71

English :

The 9.5 km Olivet circuit is for walkers. It passes through the villages of Réparsac and Nercillac, and allows you to walk briskly through the Fins Bois vineyards, one of Cognac’s 6 AOC crus.

Deutsch :

Der 9,5 km lange Circuit d’Olivet ist ein Rundweg für Wanderfreunde. Er führt durch die Dörfer Réparsac und Nercillac und ermöglicht es Ihnen, die Weinberge von Fins Bois, einem der 6 AOC-Crus des Cognac, in flottem Schritt zu durchwandern.

Italiano :

Il circuito dell’Olivet, lungo 9,5 km, è un percorso per escursionisti. Attraversa i villaggi di Réparsac e Nercillac e si snoda tra i vigneti di Les Fins Bois, una delle 6 DOC di Cognac.

Español :

El circuito del Olivet, de 9,5 km, es un sendero para caminantes. Pasa por los pueblos de Réparsac y Nercillac y recorre los viñedos de Les Fins Bois, una de las 6 DOC de Cognac.

