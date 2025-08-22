Circuit du Bartillat Saint-Martinien Allier
Circuit du Bartillat Saint-Martinien Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Bartillat
Circuit du Bartillat 1 Chemin des Peux 03380 Saint-Martinien Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Encerclant le village, cette boucle vous séduira par ses paysages bocagers vallonnés et ses nombreux étangs qui longent le ruisseau Bartillat.
https://www.cc-pays-huriel.com/ +33 4 70 51 63 36
English :
Encircling the village, this loop will seduce you with its rolling hedged farmland and numerous ponds along the Bartillat stream.
Deutsch :
Dieser Rundweg, der das Dorf umschließt, wird Sie mit seinen hügeligen Heckenlandschaften und den zahlreichen Teichen entlang des Bartillat-Bachs begeistern.
Italiano :
Circondando il villaggio, questo anello vi conquisterà con i suoi terreni agricoli ricoperti di siepi e i numerosi stagni lungo il torrente Bartillat.
Español :
Rodeando el pueblo, este bucle le conquistará por sus onduladas tierras de labranza con setos y sus numerosos estanques a lo largo del arroyo Bartillat.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme