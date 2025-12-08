Circuit du bazadais Gravel Fargues Gironde

Circuit du bazadais Gravel Fargues Nouvelle-Aquitaine

Circuit du bazadais Gravel Fargues Gironde vendredi 1 mai 2026.

Circuit du bazadais Gravel Gravel bike Difficulté moyenne

Circuit du bazadais Gravel Base départementale VTT Gravel 33210 Fargues Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 51400.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.fargues-de-langon.com/nos-loisirs/base-vtt/   +33 5 56 63 31 42

English : Circuit du bazadais Gravel

Deutsch : Circuit du bazadais Gravel

Italiano :

Español : Circuit du bazadais Gravel

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-21 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine