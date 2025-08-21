Circuit du Bois Bouquet Barrais-Bussolles Allier

Circuit du Bois Bouquet Barrais-Bussolles Allier vendredi 1 mai 2026.

Circuit du Bois Bouquet

Circuit du Bois Bouquet Le Bourg 03120 Barrais-Bussolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours de randonnée très diversifié et vallonné entre pleine nature et petit patrimoine rural.

https://www.lapalisse-tourisme.com/   +33 4 70 99 08 39

English : Bois Bouquet walk

A very diversified and hilly hiking trail between nature and small rural heritage.

Deutsch :

Sehr abwechslungsreiche und hügelige Wanderstrecke zwischen freier Natur und kleinem ländlichen Erbe.

Italiano :

Un percorso a piedi molto vario e collinare tra natura e piccolo patrimonio rurale.

Español :

Una ruta de senderismo muy variada y accidentada entre la naturaleza y el pequeño patrimonio rural.

