Circuit du Bois Bouquet Barrais-Bussolles Allier
Circuit du Bois Bouquet Barrais-Bussolles Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Bois Bouquet
Circuit du Bois Bouquet Le Bourg 03120 Barrais-Bussolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Parcours de randonnée très diversifié et vallonné entre pleine nature et petit patrimoine rural.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English : Bois Bouquet walk
A very diversified and hilly hiking trail between nature and small rural heritage.
Deutsch :
Sehr abwechslungsreiche und hügelige Wanderstrecke zwischen freier Natur und kleinem ländlichen Erbe.
Italiano :
Un percorso a piedi molto vario e collinare tra natura e piccolo patrimonio rurale.
Español :
Una ruta de senderismo muy variada y accidentada entre la naturaleza y el pequeño patrimonio rural.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme