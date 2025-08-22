Circuit du Bois Bourgeois Montbéliard Doubs
Circuit du Bois Bourgeois Montbéliard Doubs vendredi 1 mai 2026.
Bois Bourgeois A pieds Difficulté moyenne
Bois Bourgeois Mont Chevis, Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 5910.0 Tarif :
Le bois Bourgeois est un lieu très convoité par les habitants de Montbéliard pour s’y promener, courir, pique-niquer…
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/1563
English :
The Bois Bourgeois is a popular place for Montbéliard residents to stroll, run and picnic…
Deutsch :
Der Bois Bourgeois ist ein begehrter Ort für die Einwohner von Montbéliard, um dort spazieren zu gehen, zu joggen oder zu picknicken…
Italiano :
Il Bois Bourgeois è un luogo molto amato dagli abitanti di Montbéliard per passeggiare, correre e fare picnic…
Español :
El Bois Bourgeois es un lugar muy frecuentado por los habitantes de Montbéliard para pasear, correr y hacer picnic…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data