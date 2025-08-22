Circuit du Bois Bourgeois Montbéliard Doubs

Circuit du Bois Bourgeois Montbéliard Doubs vendredi 1 mai 2026.

Bois Bourgeois A pieds Difficulté moyenne

Bois Bourgeois Mont Chevis, Montbéliard 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5910.0 Tarif :

Le bois Bourgeois est un lieu très convoité par les habitants de Montbéliard pour s’y promener, courir, pique-niquer…
https://explore.doubs.fr/trek/1563  

English :

The Bois Bourgeois is a popular place for Montbéliard residents to stroll, run and picnic…

Deutsch :

Der Bois Bourgeois ist ein begehrter Ort für die Einwohner von Montbéliard, um dort spazieren zu gehen, zu joggen oder zu picknicken…

Italiano :

Il Bois Bourgeois è un luogo molto amato dagli abitanti di Montbéliard per passeggiare, correre e fare picnic…

Español :

El Bois Bourgeois es un lugar muy frecuentado por los habitantes de Montbéliard para pasear, correr y hacer picnic…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data