Circuit du bois de haut charme Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Circuit du bois de haut charme Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit du bois de haut charme Plan d’eau de la Sangsue 54150 Val de Briey Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Envie de balades à pieds, à vélo ou à cheval au cœur du territoire ? Les sentiers balisés sont adaptés pour petits et grands.Du plan d’eau de la Sangsue à la cité radieuse de Briey en passant par le Bois de Napatant.

Difficulté moyenne

+33 9 77 77 32 33

English :

Do you feel like going for a walk, a bike ride or a horse ride in the heart of the area? The signposted paths are suitable for young and old alike, from the pond of La Sangsue to the radiant town of Briey via the Bois de Napatant.

Deutsch :

Lust auf Spaziergänge zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferd im Herzen der Region? Die markierten Wanderwege sind für Groß und Klein geeignet.Vom Plan d’eau de la Sangsue über den Bois de Napatant bis zur Cité radieuse von Briey.

Italiano :

Volete fare una passeggiata a piedi, in bicicletta o a cavallo nel cuore della regione? I sentieri segnalati sono adatti a grandi e piccini, dal lago di Sangsue alla Cité Radieuse di Briey, passando per il Bois de Napatant.

Español :

¿Le gustaría dar un paseo a pie, en bicicleta o a caballo por el corazón de la región? Los senderos señalizados son aptos para grandes y pequeños, desde el lago de Sangsue hasta la Cité Radieuse de Briey, pasando por el Bois de Napatant.

