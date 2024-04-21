Circuit du bois de l’Hommeau Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Circuit du bois de l’Hommeau 72300 Parcé-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Distance : 8000.0

Ce circuit vous fera découvrir des paysages variés et reposants, à la fois aquatiques et champêtres, typiques de la vallée de la Sarthe ; des passages en forêt qui traversent le Bois de l’Hommeau ; mais également le site historique de Parcé.

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/ +33 2 43 95 00 60

English :

This tour will make you discover varied and relaxing landscapes, both aquatic and rural, typical of the Sarthe valley; forest passages that cross the Bois de l’Hommeau; but also the historical site of Parcé.

Deutsch :

Auf dieser Strecke werden Sie abwechslungsreiche und erholsame Landschaften entdecken, die sowohl Wasser als auch Felder umfassen und typisch für das Tal der Sarthe sind; Waldpassagen, die durch den Bois de l’Hommeau führen; aber auch die historische Stätte Parcé.

Italiano :

Questo percorso vi porterà attraverso paesaggi variegati e rilassanti, sia acquatici che rurali, tipici della valle della Sarthe; attraverso la foresta che attraversa il Bois de l’Hommeau; e anche attraverso il sito storico di Parcé.

Español :

Esta ruta le llevará por paisajes variados y relajantes, tanto acuáticos como rurales, típicos del valle del Sarthe; por el bosque que atraviesa el Bois de l’Hommeau; y también por el sitio histórico de Parcé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire