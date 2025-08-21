Circuit du Bois Joli Pierrefitte-ès-Bois Loiret

Circuit du Bois Joli A pieds

Circuit du Bois Joli Place du Monument 45360 Pierrefitte-ès-Bois Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 13500.0 Tarif :

Partagé entre le Haut-Berry et le sud du Val de Loire, le bourg est traversé par la petite rivière La Notre heure et entouré de collines et bois verdoyants.

+33 2 38 31 24 51

English :

Divided between the Haut-Berry and the south of the Loire Valley, the village is crossed by the small river La Notre heure and surrounded by green hills and woods.

Deutsch :

Die zwischen dem Haut-Berry und dem südlichen Loiretal geteilte Ortschaft wird von dem kleinen Fluss La Notre heure durchquert und ist von grünen Hügeln und Wäldern umgeben.

Italiano :

Diviso tra l’Haut-Berry e il sud della Valle della Loira, il villaggio è attraversato dal piccolo fiume La Notre heure e circondato da verdi colline e boschi.

Español :

Dividido entre el Haut-Berry y el sur del Valle del Loira, el pueblo está atravesado por el pequeño río La Notre heure y rodeado de verdes colinas y bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par SIT Centre-Val de Loire