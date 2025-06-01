Circuit du Bourguignon Turquestein-Blancrupt Moselle

Circuit du Bourguignon Turquestein-Blancrupt Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit du Bourguignon Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Bourguignon Mairie de Turquestein-Blancrupt 57560 Turquestein-Blancrupt Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 6000.0 Tarif :

La circulaire du Bourguignon permet de découvrir la vallée de la Sarre blanche en balcon avec différentes vues sur des sommets, en particulier le Donon. Longue de 6km, elle se parcourt en 2h30 environ, sans difficulté.

Facile

http://www.tourisme-sarrebourg.fr/ +33 3 87 03 11 82

English :

The Bourguignon circular walk allows you to discover the valley of the Sarre Blanche on a balcony with different views of the peaks, in particular the Donon. It is 6 km long and takes about 2.5 hours to complete, without any difficulty.

Deutsch :

Auf dem Bourguignon-Rundweg können Sie das Tal der Weißen Saar als Balkon mit verschiedenen Ausblicken auf Gipfel, insbesondere den Donon, entdecken. Der 6 km lange Rundweg kann in ca. 2,5 Stunden ohne Schwierigkeiten zurückgelegt werden.

Italiano :

La passeggiata circolare di Bourguignon permette di scoprire la valle della Sarre Blanche da un balcone con diverse viste sulle cime, in particolare sul Donon. È lungo 6 km e richiede circa 2,5 ore per essere completato, senza difficoltà.

Español :

El paseo circular de Bourguignon permite descubrir el valle del Sarre Blanche desde un balcón con diferentes vistas de las cumbres, en particular del Donon. Tiene una longitud de 6 km y se tarda unas 2,5 horas en completarlo, sin dificultad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’information touristique Lorrain