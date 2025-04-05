Circuit du Camuzon Bardigues Tarn-et-Garonne

Circuit du Camuzon Bardigues Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit du Camuzon

Circuit du Camuzon Rue des Glycines 82340 Bardigues Tarn-et-Garonne Occitanie

Nous proposons deux circuits autour de Bardigues qui peuvent être jumelés.

Cet itinéraire passe sur les hautes terrasses du pays de Lomagne. On pourra apprécier les nombreux points de vue, la traversée du ruisseau du Camuzon et les fermes traditionnelles.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English : Circuit du Camuzon

There are two circuits around Bardigues which can be combined.

This one passes through the high terraces of the Lomagne. You will appreciate the numerous viewpoints, the Camuzon stream and the traditional farms.

Deutsch : Circuit du Camuzon

Wir schlagen zwei Rundgänge um Bardigues vor, die miteinander verbunden werden können.

Diese Route führt über die Hochterrassen des Pays de Lomagne. Man wird die zahlreichen Aussichtspunkte, die Überquerung des Camuzon-Bachs und die traditionellen Bauernhöfe genießen können.

Italiano :

Offriamo due itinerari intorno a Bardigues che possono essere combinati.

Questo percorso si snoda tra le alte terrazze della regione della Lomagne. Godetevi i numerosi punti panoramici, attraversate il torrente Camuzon e visitate le fattorie tradizionali.

Español : Circuit du Camuzon

Ofrecemos dos rutas alrededor de Bardigues que se pueden combinar.

Esta ruta recorre las altas terrazas de la región de Lomagne. Disfrute de los numerosos miradores, cruce el arroyo Camuzon y visite las granjas tradicionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme