Circuit du Causse Rouge Verrières Aveyron

Un circuit qui vous permettra de découvrir le Causse Rouge, un avant-causse calcaire appuyé aux contreforts du Lévézou. Traversez la vallée du Lumensonesque puis montez à travers la réserve naturelle de Coursac avant d’arriver au Causse Rouge où vous retrouverez de nombreux dolmens, héritages de la préhistoire qui sont des monuments funéraires ayant délivrés une quantité importante d’ossements humains ainsi que des parures de perles et des pointes de silex. L’imposante stature de ces dolmens servait aussi à délimiter un territoire ou affirmer la puissance d’une tribu. Continuez votre randonnée VTT en passant par Bécours qui abrite le centre international des Eclaireurs de France. Celui-ci a été bâti par leurs soins. Un peu plus loin vous traverserez le parc à dromadaires de La Blaquière où de nombreux produits locaux sont également à la vente. Retour à Verrières par une descente serpente dans les bois.

English :

A circuit that will allow you to discover the Causse Rouge, a limestone forecausse leaning against the foothills of Lévézou. Cross the valley of the Lumensonesque then climb through the Coursac nature reserve before arriving at the Causse Rouge where you will find many dolmens, legacies of prehistory which are funerary monuments having delivered a large quantity of human bones as well as pearl ornaments and flint points. The imposing stature of these dolmens was also used to delimit a territory or affirm the power of a tribe. Continue your mountain bike ride through Bécours, which is home to the International Centre of the Eclaireurs de France. This one was built by them. A little further on you will cross the camel park of La Blaquière where many local products are also for sale. Return to Verrières by a winding descent through the woods.

Deutsch :

Ein Rundweg, auf dem Sie die Causse Rouge entdecken können, eine Kalksteinvorderseite, die sich an die Ausläufer des Lévézou lehnt. Durchqueren Sie das Tal des Lumensonesque und steigen Sie dann durch das Naturschutzgebiet von Coursac auf, bevor Sie den Causse Rouge erreichen, wo Sie zahlreiche Dolmen finden, Erbstücke aus der Vorgeschichte, die Grabdenkmäler sind, die eine große Menge an menschlichen Knochen sowie Perlenschmuck und Feuersteinspitzen enthielten. Die imposante Statur dieser Dolmen diente auch dazu, ein Gebiet abzugrenzen oder die Macht eines Stammes zu bekräftigen. Setzen Sie Ihre Mountainbike-Tour durch Bécours fort, wo sich das internationale Zentrum der Eclaireurs de France befindet. Dieses wurde von ihnen selbst errichtet. Ein Stück weiter durchqueren Sie den Dromedarpark von La Blaquière, wo auch zahlreiche lokale Produkte zum Verkauf angeboten werden. Über einen sich durch den Wald schlängelnden Abstieg gelangen Sie zurück nach Verrières.

Italiano :

Un circuito che vi permetterà di scoprire la Causse Rouge, un avampaese calcareo sostenuto dai contrafforti di Lévézou. Si attraversa la valle del Lumensonesque e si sale attraverso la riserva naturale di Coursac prima di arrivare alla Causse Rouge dove si trovano numerosi dolmen, eredità della preistoria, monumenti funerari che hanno consegnato una quantità significativa di ossa umane, oltre a ornamenti di perle e punte di selce. L’imponenza di questi dolmen veniva utilizzata anche per delimitare un territorio o affermare il potere di una tribù. Continuate il vostro giro in mountain bike attraverso Bécours, sede del centro internazionale degli Eclaireurs de France. Questo è stato costruito da loro. Poco più avanti si attraversa il parco dei cammelli di La Blaquière, dove sono in vendita anche molti prodotti locali. Ritorno a Verrières attraverso una discesa tortuosa nel bosco.

Español :

Un circuito que le permitirá descubrir el Causse Rouge, un antepaís calcáreo apoyado en las estribaciones del Lévézou. Atraviese el valle del Lumensonesque luego suba por la reserva natural de Coursac antes de llegar a la Causse Rouge donde encontrará numerosos dólmenes, legados de la prehistoria que son monumentos funerarios que han entregado una cantidad importante de huesos humanos así como ornamentos de perlas y puntas de sílex. La imponente estatura de estos dólmenes también se utilizaba para delimitar un territorio o afirmar el poder de una tribu. Continúe su recorrido en bicicleta de montaña por Bécours, donde se encuentra el centro internacional de los Eclaireurs de France. Esto fue construido por ellos. Un poco más adelante cruzará el parque de camellos de La Blaquière, donde también se venden muchos productos locales. Regreso a Verrières a través de un descenso sinuoso por el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-02 par ADT Aveyron