Circuit du chalet du Sickertbach Sickert Haut-Rhin

Circuit du chalet du Sickertbach 11 Rue principale 68290 Sickert Haut-Rhin Grand Est
Durée : 60 Distance : 2750.0 Tarif :
10 petits chalets sont en accès libre dans la Vallée de la Doller pour le plaisir des randonneurs
http://www.sickert.fr/ +33 3 89 82 40 85
English :
10 small chalets are freely accessible in the Doller Valley for the pleasure of hikers
Deutsch :
10 kleine Chalets sind im Doller-Tal zur Freude der Wanderer frei zugänglich
Italiano :
10 piccoli chalet sono liberamente disponibili nella Valle del Doller per il piacere degli escursionisti
Español :
10 pequeños chalets están disponibles libremente en el Valle de Doller para el placer de los excursionistas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Système d’informations touristique Alsace