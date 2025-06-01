Circuit du chalet du Sickertbach Sickert Haut-Rhin

Circuit du chalet du Sickertbach Sickert Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit du chalet du Sickertbach 11 Rue principale 68290 Sickert Haut-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 2750.0 Tarif :

10 petits chalets sont en accès libre dans la Vallée de la Doller pour le plaisir des randonneurs

http://www.sickert.fr/ +33 3 89 82 40 85

English :

10 small chalets are freely accessible in the Doller Valley for the pleasure of hikers

Deutsch :

10 kleine Chalets sind im Doller-Tal zur Freude der Wanderer frei zugänglich

Italiano :

10 piccoli chalet sono liberamente disponibili nella Valle del Doller per il piacere degli escursionisti

Español :

10 pequeños chalets están disponibles libremente en el Valle de Doller para el placer de los excursionistas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par Système d’informations touristique Alsace