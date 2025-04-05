Circuit du Château Pommevic Tarn-et-Garonne

Circuit du Château Pommevic Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit du Château

Circuit du Château 7 place Saint-Denis 82400 Pommevic Tarn-et-Garonne Occitanie

Au départ de Pommevic, ce circuit rejoint les coteaux du Bas Quercy et surplombe les vallées de la Garonne et de la Barguelonne et passe au pied d’un magnifique château médiéval. Il existe une variante au départ de Valence d’Agen.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English : Circuit du Château

Departing from Pommevic, this circuit joins the hillsides of Bas Quercy and overlooks the valleys of the Garonne and of the Barguelonne. It also goes past a magnificent medieval castle. There is a variant departing from Valence d’Agen.

Deutsch : Circuit du Château

Von Pommevic aus erreicht dieser Rundweg die Hänge des Bas Quercy, überragt die Täler der Garonne und der Barguelonne und führt am Fuße einer wunderschönen mittelalterlichen Burg vorbei. Es gibt eine Variante, die von Valence d’Agen aus startet.

Italiano :

Partendo da Pommevic, questo percorso si snoda sulle colline della regione del Bas Quercy, con vista sulle valli della Garonna e della Barguelonne e passando ai piedi di un magnifico castello medievale. Esiste un percorso alternativo da Valence d’Agen.

Español : Circuit du Château

Con salida de Pommevic, esta ruta recorre las colinas de la región del Bajo Quercy, domina los valles del Garona y del Barguelona y pasa al pie de un magnífico castillo medieval. Existe un itinerario alternativo desde Valence d’Agen.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme