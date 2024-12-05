Circuit du Château du Guirbaden par le Purpurkopf Grendelbruch Bas-Rhin
Circuit du Château du Guirbaden par le Purpurkopf Grendelbruch Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit du Château du Guirbaden par le Purpurkopf
Circuit du Château du Guirbaden par le Purpurkopf 67190 Grendelbruch Bas-Rhin Grand Est
Durée : 480 Distance : 16000.0 Tarif :
Enfilez vos chaussures de randonnée, ce circuit vous fera le Château du Guirbaden et son sommet voisin le mystérieux Purpurkopf !
http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38
English :
Put on your hiking boots, this tour will take you to the Castle of Guirbaden and its neighbouring peak the mysterious Purpurkopf!
Deutsch :
Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an, diese Tour führt Sie zum Schloss Guirbaden und seinem Nachbargipfel, dem geheimnisvollen Purpurkopf!
Italiano :
Indossate le scarpe da trekking, questo tour vi porterà al Castello di Guirbaden e alla sua vicina vetta, il misterioso Purpurkopf!
Español :
Póngase las botas de montaña, esta excursión le llevará al castillo de Guirbaden y a su pico vecino, el misterioso Purpurkopf
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par Système d’informations touristique Alsace