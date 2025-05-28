Circuit du château Saint-Éloy-d’Allier Allier

Circuit du château Saint-Éloy-d’Allier Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit du château

Circuit du château 03370 Saint-Éloy-d’Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit serpentant entre eau et forêt débute au cœur du modeste et charmant village de Saint-Eloy-d’Allier.

https://www.cc-pays-huriel.com/   +33 4 70 51 63 36

English :

This circuit meandering between water and forest begins in the heart of the modest and charming village of Saint-Eloy-d’Allier.

Deutsch :

Dieser Rundweg, der sich durch Wasser und Wald schlängelt, beginnt im Herzen des bescheidenen und charmanten Dorfes Saint-Eloy-d’Allier.

Italiano :

Questo percorso serpeggiante tra acqua e foresta inizia nel cuore del modesto ma affascinante villaggio di Saint-Eloy-d’Allier.

Español :

Esta ruta serpenteante a través del agua y el bosque comienza en el corazón del modesto pero encantador pueblo de Saint-Eloy-d’Allier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-28 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme