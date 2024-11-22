Circuit du chemin d’allemagne Raon-sur-Plaine Vosges

Circuit du chemin d’allemagne Raon-sur-Plaine Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit du chemin d’allemagne Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du chemin d’allemagne Derrière la mairie 88110 Raon-sur-Plaine Vosges Grand Est

Distance : 7500.0

Suivre la balisage « anneau rouge ».

Au départ du parking, prendre à droite la route balisée rouge / blanc / rouge, losange bleu et anneau rouge en direction du village. Traverser le pont et suivre la direction « voie romaine ». A 750 mètres, prendre le sentier qui monte à gauche. Continuer à droite sur le sentier balisé, à suivre de la Roche du Miroir jusqu’au Roulé Bacon.

A 300 mètres sur la droite, découverte des vestiges de la voie romaine. Revenir sur ses pas et suivre le sentier croix bleue et anneau à 500 mètres les Pierres de Sabbat. Continuer jusqu’au col de la Charaille.

En face de l’abri, légèrement à gauche, prendre le sentier balisé croix jaune, losange bleu et anneau rouge qui descend vers la source de la Charaille. Encore une heure de marche avant de retrouver le parking.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Follow the « red ring » signs.

From the parking lot, turn right onto the road marked red/white/red, blue diamond and red ring towards the village. Cross the bridge and follow the « voie romaine » signs. After 750 m, take the path that climbs to the left. Continue right on the signposted path, from Roche du Miroir to Roulé Bacon.

After 300 m on the right, you’ll see the remains of the Roman road. Retrace your steps and follow the blue cross path and ring at 500 m: les Pierres de Sabbat. Continue as far as Col de la Charaille.

Opposite the shelter, slightly to the left, take the yellow cross, blue diamond and red ring path down to the Charaille spring. Another hour’s walk back to the parking lot.

Deutsch :

Folgen Sie der Markierung « roter Ring ».

Vom Parkplatz aus nehmen Sie rechts die Markierung rot/weiß/rot, blaue Raute und roter Ring in Richtung Dorf. Überqueren Sie die Brücke und folgen Sie der Richtung « Römerweg ». Nach 750 Metern nehmen Sie den Pfad, der links nach oben führt. Gehen Sie rechts auf dem markierten Weg weiter, dem Sie von Roche du Miroir bis Roulé Bacon folgen.

Nach 300 Metern auf der rechten Seite entdecken Sie die Überreste der römischen Straße. Gehen Sie zurück und folgen Sie dem Pfad Blaues Kreuz und Ring nach 500 Metern: die Sabbatsteine. Gehen Sie weiter bis zum Col de la Charaille.

Gegenüber dem Unterstand, leicht links, nehmen Sie den mit gelbem Kreuz, blauer Raute und rotem Ring markierten Pfad, der zur Quelle der Charaille hinunterführt. Nach einer weiteren Stunde Wanderung erreichen Sie wieder den Parkplatz.

Italiano :

Seguire le indicazioni « anello rosso ».

Dal parcheggio, svoltare a destra sulla strada segnalata come rosso/bianco/rosso, diamante blu e anello rosso, in direzione del paese. Attraversare il ponte e seguire le indicazioni per la strada romana. Dopo 750 metri, prendere il sentiero che sale a sinistra. Continuare a destra sul sentiero segnalato, seguendolo da Roche du Miroir a Roulé Bacon.

Dopo 300 metri, sulla destra, si trovano i resti della strada romana. Tornate sui vostri passi e seguite il sentiero trasversale blu e, a 500 metri, l’anello: les Pierres de Sabbat. Proseguire fino al Col de la Charaille.

Di fronte al rifugio, leggermente a sinistra, si prende il sentiero con la croce gialla, il diamante blu e l’anello rosso che scende alla sorgente della Charaille. Un’altra ora di cammino per tornare al parcheggio.

Español :

Siga la señalización « anillo rojo ».

Desde el aparcamiento, gire a la derecha por la carretera señalizada con rojo/blanco/rojo, diamante azul y anillo rojo, en dirección al pueblo. Cruce el puente y siga las señales de la calzada romana. Después de 750 metros, tome el camino que sube a la izquierda. Continúe a la derecha por el sendero señalizado, siguiéndolo desde Roche du Miroir hasta Roulé Bacon.

A 300 metros a la derecha, verá los restos de la calzada romana. Vuelva sobre sus pasos y siga el sendero con la cruz azul y la anilla a 500 metros: les Pierres de Sabbat. Continúe hasta el Col de la Charaille.

Frente al refugio, ligeramente a la izquierda, tomar el sendero de la cruz amarilla, del rombo azul y de la anilla roja hasta la fuente de la Charaille. Es otra hora de marcha hasta el aparcamiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par Système d’information touristique Lorrain