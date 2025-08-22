Circuit du chemin de Feins Feins-en-Gâtinais Loiret
Circuit du chemin de Feins Feins-en-Gâtinais Loiret vendredi 1 mai 2026.
Circuit du chemin de Feins A pieds
Circuit du chemin de Feins Place de l’église 45230 Feins-en-Gâtinais Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 210 Distance : 13800.0 Tarif :
Feins-en-Gâtinais est baigné par plusieurs étangs et petits ruisseaux qui se jettent dans le Loing. Son église du XVIIe siècle a été construite sur des vestiges romans du IVe siècle.
+33 2 38 31 24 51
English :
Feins-en-Gâtinais is bathed by several ponds and small streams that flow into the Loing. Its 17th century church was built on the Romanesque remains of the 4th century.
Deutsch :
Feins-en-Gâtinais wird von mehreren Teichen und kleinen Bächen umspült, die in den Fluss Loing münden. Seine Kirche aus dem 17. Jahrhundert wurde auf romanischen Überresten aus dem 4.
Italiano :
Feins-en-Gâtinais è bagnata da diversi stagni e piccoli ruscelli che confluiscono nel Loing. La sua chiesa del XVII secolo è stata costruita su resti romanici del IV secolo.
Español :
Feins-en-Gâtinais está bañado por varios estanques y pequeños arroyos que desembocan en el Loing. Su iglesia del siglo XVII fue construida sobre restos románicos del siglo IV.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire