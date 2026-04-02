Circuit du chemin de la mémoire Nogent-en-Othe Aube

Circuit du chemin de la mémoire Facile

Circuit du chemin de la mémoire 10160 Nogent-en-Othe Aube Grand Est

Durée : 60 Distance : 3740.0 Tarif :

Un circuit de découverte de 4,5 km, jalonné de panneaux d’interprétation à la mémoire des maquisards présentation de l’organisation du maquis, de l’attaque du 20 juin 1944.

Facile

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English :

A 4.5 km discovery trail, with interpretation panels in memory of the Maquis: presentation of the Maquis organization and the attack of June 20, 1944.

Deutsch :

Ein 4,5 km langer Entdeckungsrundgang mit Interpretationstafeln zum Gedenken an die Maquisards: Präsentation der Organisation des Maquis, des Angriffs vom 20. Juni 1944.

Italiano :

Un percorso di scoperta di 4,5 km, con pannelli interpretativi in memoria della macchia: presentazione dell’organizzazione della macchia e dell’attacco del 20 giugno 1944.

Español :

Recorrido de descubrimiento de 4,5 km, con paneles de interpretación en memoria de los maquis: presentación de la organización de los maquis, del ataque del 20 de junio de 1944.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-11-15 par Aube en Champagne Attractivité