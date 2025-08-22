Circuit du Chemin des Mineurs Sorbier Allier
Circuit du Chemin des Mineurs Sorbier Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Chemin des Mineurs
Circuit du Chemin des Mineurs 3 route de Varennes -sur-Têche 03220 Sorbier Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sorbier a conservé son aspect paysager avec beaucoup de haies et d’arbres. D’ailleurs, sur le chemin de randonnée, on peut admirer plusieurs arbres rares tels que l’oranger des osages, le tilleul à petites feuilles, le noyer d’Amérique et le févier.
https://www.tourisme.label-destination.com/ +33 4 70 34 61 31
English :
Sorbier has retained its landscaped appearance, with many hedges and trees. In fact, many rare trees can be admired on the hiking trail, including osage orange, small-leaf lime, American walnut and honey locust.
Deutsch :
Sorbier hat sein landschaftliches Erscheinungsbild mit vielen Hecken und Bäumen bewahrt. Auf dem Wanderweg kann man übrigens mehrere seltene Bäume bewundern, wie den Osager-Orangenbaum, die kleinblättrige Linde, den amerikanischen Nussbaum und den Feigenbaum.
Italiano :
Sorbier ha mantenuto il suo aspetto paesaggistico, con molte siepi e alberi. Lungo il percorso si possono ammirare alcuni alberi rari come l’arancio osage, il tiglio a foglie piccole, il noce americano e la robinia.
Español :
Sorbier ha conservado su aspecto paisajístico, con numerosos setos y árboles. A lo largo del camino, podrá admirar algunos árboles raros como el naranjo de Osage, el tilo de hoja pequeña, el nogal americano y la acacia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme