Circuit du chemin Henri IV Dignac Charente

Circuit du chemin Henri IV

Circuit du chemin Henri IV Route de Lascour 16410 Dignac Charente Nouvelle-Aquitaine

Cette petite promenade à l’ombre des chênes et châtaigniers vous permettra de découvrir l’œuvre installée sur le lavoir et l’ancien réservoir situés aux sources du ruisseau l’Échelle, puis amusera petits et grands grâce au parcours sportif.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

This short walk in the shade of the oak and chestnut trees will allow you to discover the work installed on the wash house and the old reservoir located at the source of the brook l’Échelle, then will amuse young and old thanks to the sports course.

Deutsch :

Auf diesem kleinen Spaziergang im Schatten von Eichen und Kastanienbäumen können Sie das Kunstwerk entdecken, das auf dem Waschplatz und dem alten Wasserreservoir an den Quellen des Baches l’Échelle installiert wurde, und sich anschließend dank des Sportparcours bei Groß und Klein amüsieren.

Italiano :

Questa breve passeggiata all’ombra delle querce e dei castagni vi permetterà di scoprire i lavori installati sul lavatoio e l’antica cisterna situata alla sorgente del torrente Echelle, e divertirà grandi e piccini grazie al percorso sportivo.

Español :

Este breve paseo a la sombra de los robles y castaños le permitirá descubrir las obras instaladas en el lavadero y el antiguo embalse situado en el nacimiento del arroyo Echelle, y divertirá a grandes y pequeños gracias al recorrido deportivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme