Circuit du Chemin Montois Domfront-en-Champagne Sarthe
Circuit du Chemin Montois Domfront-en-Champagne Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Chemin Montois
Circuit du Chemin Montois 72240 Domfront-en-Champagne Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 5700.0 Tarif :
Ce circuit est jalonné de croix. L’une d’entre elles comprend une niche et une coquille Saint Jacques qui guidait les pèlerins. Plus loin, vous profiterez de 2 points de vue sur la campagne.
http://www.destinationcoco.com/
English :
This circuit is dotted with crosses. One of them features a niche and a scallop shell that guided pilgrims. Further on, there are 2 views over the countryside.
Deutsch :
Dieser Rundweg ist von Kreuzen gesäumt. Eines der Kreuze enthält eine Nische und eine Jakobsmuschel, die den Pilgern als Wegweiser diente. Weiter hinten gibt es zwei Aussichtspunkte mit Blick auf die Landschaft.
Italiano :
Il percorso è fiancheggiato da croci. Una di esse presenta una nicchia e una conchiglia che guidava i pellegrini. Più avanti, si trovano 2 punti panoramici con vista sulla campagna.
Español :
La ruta está bordeada de cruces. Una de ellas presenta un nicho y una concha de vieira que guiaba a los peregrinos. Más adelante, hay 2 miradores con vistas al campo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-04 par eSPRIT Pays de la Loire