Circuit du Chêne Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe

Circuit du Chêne Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe vendredi 1 août 2025.

Circuit du Chêne

Circuit du Chêne 72380 Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Partez à la découverte du village de Sainte-Sabine-sur-Longève et de ses environs, profitez des petites routes et des chemins pour découvrir un four à chanvre, la chapelle de Poché du XIème siècle, le bois des îles où l’on extrayait le gré Roussard et les ruines de vau.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Explore the village of Sainte-Sabine-sur-Longève and the surrounding area, taking advantage of the small roads and paths to discover a hemp oven, the 11th-century Poché chapel, the island woods where Roussard wheat was extracted and the ruins of a vau.

Deutsch :

Erkunden Sie das Dorf Sainte-Sabine-sur-Longève und seine Umgebung. Nutzen Sie die kleinen Straßen und Wege, um einen Hanf-Ofen, die Kapelle von Poché aus dem 11. Jahrhundert, den Wald der Inseln, wo der Roussard-Gré abgebaut wurde, und die Ruinen von Vau zu entdecken.

Italiano :

Esplorate il villaggio di Sainte-Sabine-sur-Longève e i suoi dintorni, approfittando delle stradine e dei vicoli per scoprire un forno per la canapa, la cappella Poché dell’XI secolo, il bosco dell’isola dove si estraeva la pietra di Roussard e le rovine di un vau.

Español :

Explore el pueblo de Sainte-Sabine-sur-Longève y sus alrededores, aprovechando las pequeñas carreteras y callejuelas para descubrir un horno de cáñamo, la capilla Poché del siglo XI, el bosque insular donde se extraía la piedra de Roussard y las ruinas de un vau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire