Circuit du chevreuil Muttersholtz Bas-Rhin

Circuit du chevreuil Route de Wittisheim 67600 Muttersholtz Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 6000.0 Tarif :

Circuit à faire toute l’année. La période des inondations offre des paysages très variés. En été, un anti-moustique est recommandé. Les maîtres doivent garder les chiens en laisse.

http://www.muttersholtz.fr/ +33 3 88 85 10 13

English :

Circuit to be made all the year. The period of the floods offers very varied landscapes. In summer, an anti-mosquito is recommended. The owners must keep their dogs on a leash.

Deutsch :

Rundreise, die das ganze Jahr über durchgeführt werden sollte. Die Zeit der Überschwemmungen bietet eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Im Sommer wird ein Mückenschutzmittel empfohlen. Hunde sollten von den Besitzern an der Leine gehalten werden.

Italiano :

Un tour che può essere fatto tutto l’anno. Il periodo delle inondazioni offre paesaggi molto variegati. In estate si consiglia di usare un repellente per zanzare. I cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Español :

Una excursión que puede realizarse durante todo el año. El periodo de inundación ofrece paisajes muy variados. En verano, se recomienda utilizar un repelente de mosquitos. Los perros deben ir con correa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par Système d’informations touristique Alsace