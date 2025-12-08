Circuit du Coquin Pain de Sucre Celles-sur-Plaine Vosges
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Coquin Pain de Sucre 88110 Celles-sur-Plaine Vosges Grand Est
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Carrefour de la Vierge sans nom Celles-sur-Plaine
Distance 9 km pour 375 mètres de dénivelé.
Balisage triangle bleu et croix jaune.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
English :
Mid-mountain hiking trail
Carrefour de la Vierge sans nom Celles-sur-Plaine
Distance: 9 km, 375 m ascent.
Markings: blue triangle and yellow cross.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Kreuzung der namenlosen Jungfrau Celles-sur-Plaine
Entfernung: 9 km bei 375 m Höhenunterschied.
Markierung: blaues Dreieck und gelbes Kreuz.
Italiano :
Sentiero escursionistico di media montagna
Carrefour de la Vierge sans nom Celles-sur-Plaine
Distanza: 9 km con 375 metri di dislivello.
Segnaletica: triangolo blu e croce gialla.
Español :
Ruta de senderismo de media montaña
Carrefour de la Vierge sans nom Celles-sur-Plaine
Distancia: 9 km con 375 metros de desnivel.
Señalización: triángulo azul y cruz amarilla.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Système d’information touristique Lorrain