Circuit du Coquin Pain de Sucre Celles-sur-Plaine Vosges

Circuit du Coquin Pain de Sucre Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Coquin Pain de Sucre 88110 Celles-sur-Plaine Vosges Grand Est

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Carrefour de la Vierge sans nom Celles-sur-Plaine

Distance 9 km pour 375 mètres de dénivelé.

Balisage triangle bleu et croix jaune.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Mid-mountain hiking trail

Carrefour de la Vierge sans nom Celles-sur-Plaine

Distance: 9 km, 375 m ascent.

Markings: blue triangle and yellow cross.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Kreuzung der namenlosen Jungfrau Celles-sur-Plaine

Entfernung: 9 km bei 375 m Höhenunterschied.

Markierung: blaues Dreieck und gelbes Kreuz.

Italiano :

Sentiero escursionistico di media montagna

Carrefour de la Vierge sans nom Celles-sur-Plaine

Distanza: 9 km con 375 metri di dislivello.

Segnaletica: triangolo blu e croce gialla.

Español :

Ruta de senderismo de media montaña

Carrefour de la Vierge sans nom Celles-sur-Plaine

Distancia: 9 km con 375 metros de desnivel.

Señalización: triángulo azul y cruz amarilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Système d’information touristique Lorrain