Circuit du Courval à VTT Campneuseville Seine-Maritime

Voici un parcours qui mêle activité physique et découverte, pour le plus grand plaisir des sportifs. Cette boucle de randonnée VTT vous permettra notamment de découvrir les traces laissées par l’activité verrière sur le territoire. Levez la tête du guidon et observez l’unité historique de production et la verrerie Pochet du Courval, qui donne son nom au circuit.N’oubliez pas votre casque et une bouteille d’eau pour une sortie nature en tout sécurité ! La Forêt d’Eu est indivise et gérée par l’ONF (Office National des Forêts).

Here’s a route that mixes physical activity and discovery, to the delight of sports enthusiasts. This mountain bike loop will allow you to discover the traces left by the glass activity on the territory. Raise your handlebars and observe the historic production unit and the Pochet du Courval glass factory, which gives its name to the circuit. Don’t forget your helmet and a bottle of water for a safe nature outing! The Forêt d’Eu is undivided and managed by the ONF (Office National des Forêts).

Hier ist eine Strecke, die körperliche Aktivität und Entdeckung miteinander verbindet, zur Freude aller Sportler. Auf dieser Mountainbike-Rundtour können Sie insbesondere die Spuren entdecken, die die Glasherstellung in der Region hinterlassen hat. Schauen Sie sich die historische Produktionsstätte und die Glasfabrik Pochet du Courval an, nach der die Strecke benannt ist, und vergessen Sie nicht Ihren Helm und eine Flasche Wasser für einen sicheren Ausflug in die Natur! Der Forêt d’Eu ist ungeteilt und wird vom ONF (Office National des Forêts) verwaltet.

Ecco un percorso che unisce attività fisica e scoperta, con grande piacere degli sportivi. Questo percorso in mountain bike vi permetterà di scoprire le tracce lasciate dall’attività vetraria sul territorio. Alzate la testa dal manubrio e date un’occhiata alla storica unità di produzione e alla vetreria Pochet du Courval, che dà il nome al circuito. Non dimenticate il casco e una bottiglia d’acqua per una gita nella natura in tutta sicurezza! La Foresta di Eu è indivisa e gestita dall’ONF (Office National des Forêts).

He aquí una ruta que combina la actividad física y el descubrimiento, para gran placer de los deportistas. Este bucle en bicicleta de montaña le permitirá descubrir las huellas que ha dejado la actividad vidriera en el territorio. Levante la cabeza del manillar y eche un vistazo a la histórica unidad de producción y a la cristalería Pochet du Courval, que da nombre al circuito. No olvide el casco y una botella de agua para disfrutar de una excursión segura por la naturaleza El bosque de Eu es indivisible y está gestionado por la ONF (Office National des Forêts).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme