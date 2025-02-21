Circuit du golf de Faulquemont-Pontpierre Faulquemont Moselle

Circuit du golf de Faulquemont-Pontpierre Faulquemont Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit du golf de Faulquemont-Pontpierre Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du golf de Faulquemont-Pontpierre Avenue Jean Monnet 57380 Faulquemont Moselle Grand Est

Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :

Circuit « sportif » autour du golf pour en admirer le parcours technique. Passages en forêt et traversée du village de Téting-sur-Nied. Quelques curiosités à observer en chemin comme la chapelle de la Sainte-Trinité, la zone de silence de Folschviller (zone naturelle protégée)… La boucle extérieure fait 16 km, en suivant le balisage rond rouge.

Difficulté moyenne

https://www.dufcc.com/ +33 3 87 00 42 72

English :

Sporting » circuit around the golf course to admire the technical course. Passages through the forest and through the village of Téting-sur-Nied. Some sights to see along the way such as the Sainte-Trinité chapel, the Folschviller silence zone (protected natural area)… The outer loop is 16 km long, following the red round markers.

Deutsch :

Sportliche » Rundfahrt um den Golfplatz, um den technischen Parcours zu bewundern. Waldpassagen und Durchquerung des Dorfes Téting-sur-Nied. Einige Sehenswürdigkeiten auf dem Weg, wie die Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit, die Zone der Stille von Folschviller (Naturschutzgebiet)… Die äußere Schleife ist 16 km lang, Sie folgen der runden roten Markierung.

Italiano :

Circuito « sportivo » intorno al campo da golf per ammirare il percorso tecnico. Passaggio attraverso la foresta e il villaggio di Téting-sur-Nied. Da vedere lungo il percorso: la cappella di Sainte-Trinité, la zona del silenzio di Folschviller (area naturale protetta)… L’anello esterno è lungo 16 km, seguendo i segnavia circolari rossi.

Español :

Circuito « deportivo » alrededor del campo de golf para admirar el recorrido técnico. Paso por el bosque y por el pueblo de Téting-sur-Nied. Algunos lugares de interés para ver en el camino, como la capilla de Sainte-Trinité, la zona de silencio de Folschviller (área natural protegida)… El bucle exterior tiene una longitud de 16 km, siguiendo los marcadores redondos rojos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Système d’information touristique Lorrain