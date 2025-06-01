Circuit du Guten Brunnen Hoste Moselle

Circuit du Guten Brunnen Hoste Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit du Guten Brunnen Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du Guten Brunnen Chapelle de Bonne Fontaine 57510 Hoste Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 11600.0 Tarif :

Le circuit de Guten Brunnen que l’on peut traduire de « Bonne Fontaine », permet de découvrir un pays de sources qui naissent dans ces terres argileuses. Entre étangs, zones humides et forêts de feuillus, ce circuit n’en est pas moins riche d’un patrimoine rural unique en Moselle maisons à pan de bois, chapelle, puits à balancier.

Difficulté moyenne

+33 3 87 90 53 53

English :

The Guten Brunnen trail, which can be translated as « Good Fountain », allows you to discover a country of springs that rise in this clay soil. Between ponds, wetlands and deciduous forests, this circuit is nonetheless rich in a rural heritage that is unique in Moselle: timber-framed houses, chapel, pendulum wells.

Deutsch :

Der Rundweg Guten Brunnen, den man mit « Bonne Fontaine » übersetzen kann, ermöglicht es, ein Land der Quellen zu entdecken, die in diesen lehmigen Böden entspringen. Zwischen Teichen, Feuchtgebieten und Laubwäldern ist dieser Rundweg dennoch reich an einem in der Mosel einzigartigen ländlichen Erbe: Fachwerkhäuser, Kapelle, Schaukelbrunnen.

Italiano :

Il circuito Guten Brunnen, che può essere tradotto come « Fontana buona », permette di scoprire un paese di sorgenti che nascono in questo terreno argilloso. Tra stagni, zone umide e foreste di latifoglie, questo circuito è tuttavia ricco di un patrimonio rurale unico nella Mosella: case a graticcio, cappella, pozzi a pendolo.

Español :

El circuito Guten Brunnen, que puede traducirse como « Buena Fuente », permite descubrir un país de manantiales que nacen en este suelo arcilloso. Entre estanques, humedales y bosques caducifolios, este circuito es, sin embargo, rico en un patrimonio rural único en el Mosela: casas con entramado de madera, capilla, pozos pendulares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par Système d’information touristique Lorrain