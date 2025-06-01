Circuit du haut de Halmoze Turquestein-Blancrupt Moselle

Circuit du haut de Halmoze Turquestein-Blancrupt Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit du haut de Halmoze Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du haut de Halmoze Col de Halmoze 57560 Turquestein-Blancrupt Moselle Grand Est

Durée : 75 Distance : 4500.0 Tarif :

Alternance de routes forestières et de sentiers étroits pour ce petit circuit qui surplombe la vallée de Turquestein dans un environnement de forêts de feuillus.

Facile

+33 3 87 03 11 82

English :

Alternating forest roads and narrow paths for this small circuit overlooking the Turquestein Valley in an environment of deciduous forests.

Deutsch :

Abwechselnde Forststraßen und schmale Pfade auf diesem kleinen Rundweg mit Blick auf das Tal von Turquestein in einer Umgebung mit Laubwäldern.

Italiano :

Un’alternanza di strade forestali e stretti sentieri per questo breve circuito che domina la valle del Turquestein in un ambiente di foreste decidue.

Español :

Alternando caminos forestales y senderos estrechos para este corto recorrido con vistas al valle de Turquestein en un entorno de bosques caducifolios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain