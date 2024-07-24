Circuit du hure vallee du hure (n°21) Saint-Jean-d’Ormont Vosges

Circuit du hure vallee du hure (n°21) Saint-Jean-d’Ormont Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit du hure vallee du hure (n°21) Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit du hure vallee du hure (n°21) 88210 Saint-Jean-d’Ormont Vosges Grand Est

Durée : 720 Distance : 41000.0 Tarif :

Partez pour un circuit de 35km dans la Vallée Du Hure.

Traversez les charmants villages de Denipaire, Châtas, Nayemont, Ban de Sapt et Gémainfaing. Vous passerez également par la Fontenelle, haut lieu de la guerre 14-18.

Des informations supplémentaires sont disponibles à l’Office de Tourisme, n’hésitez pas à nous contacter.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

English :

Leave for a 35km circuit in the Hure Valley.

Pass through the charming villages of Denipaire, Châtas, Nayemont, Ban de Sapt and Gémainfaing. You will also pass through the Fontenelle, a major place of the 14-18 war.

Further information is available at the Tourist Office, please do not hesitate to contact us.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf einen 35 km langen Rundweg durch das Tal Vallée Du Hure.

Sie durchqueren die charmanten Dörfer Denipaire, Châtas, Nayemont, Ban de Sapt und Gémainfaing. Sie kommen auch an La Fontenelle vorbei, einem Schauplatz des Ersten Weltkriegs.

Weitere Informationen sind im Fremdenverkehrsbüro erhältlich. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Italiano :

Partite per un tour di 35 km nella Valle dell’Hure.

Attraversate gli incantevoli villaggi di Denipaire, Châtas, Nayemont, Ban de Sapt e Gémainfaing. Passerete anche per La Fontenelle, luogo della Prima Guerra Mondiale.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Emprenda un recorrido de 35 km por el valle del Hure.

Pase por los encantadores pueblos de Denipaire, Châtas, Nayemont, Ban de Sapt y Gémainfaing. También pasará por La Fontenelle, escenario de la Primera Guerra Mundial.

Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-24 par Système d’information touristique Lorrain