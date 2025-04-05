Circuit du Lac Montjoi Tarn-et-Garonne

Circuit du Lac Montjoi Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit du Lac

Circuit du Lac 81 route du Coteau 82400 Montjoi Tarn-et-Garonne Occitanie

Ce circuit au départ de la charmante bastide de Montjoi, vous permettra de découvrir le village et son chemin de ronde, ainsi que le lac de Montjoi Saint-Maurin, idéal pour une halte pique-nique en famille.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English : Circuit du Lac

This hike, departing from the charming bastide of Montjoi, will allow you to discover the village and its rampart path, as well as the Montjoi Saint-Maurin lake, perfect for a family picnic stop.

Deutsch : Circuit du Lac

Dieser Rundgang beginnt in der charmanten Bastide Montjoi und führt Sie durch das Dorf und seinen Rundweg sowie zum See von Montjoi Saint-Maurin, der sich ideal für einen Picknickstopp mit der Familie eignet.

Italiano :

In questo tour, con partenza dall’incantevole cittadina di Montjoi, potrete esplorare il villaggio e la sua passeggiata di sentinella, nonché il lago di Montjoi Saint-Maurin, ideale per un picnic in famiglia.

Español : Circuit du Lac

En esta excursión, que parte de la encantadora bastida de Montjoi, podrá explorar el pueblo y su paseo de ronda, así como el lago de Montjoi Saint-Maurin, ideal para un picnic familiar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme