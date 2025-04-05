Circuit du Lac Montjoi Tarn-et-Garonne
Circuit du Lac Montjoi Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Circuit du Lac
Circuit du Lac 81 route du Coteau 82400 Montjoi Tarn-et-Garonne Occitanie
Ce circuit au départ de la charmante bastide de Montjoi, vous permettra de découvrir le village et son chemin de ronde, ainsi que le lac de Montjoi Saint-Maurin, idéal pour une halte pique-nique en famille.
https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82
English : Circuit du Lac
This hike, departing from the charming bastide of Montjoi, will allow you to discover the village and its rampart path, as well as the Montjoi Saint-Maurin lake, perfect for a family picnic stop.
Deutsch : Circuit du Lac
Dieser Rundgang beginnt in der charmanten Bastide Montjoi und führt Sie durch das Dorf und seinen Rundweg sowie zum See von Montjoi Saint-Maurin, der sich ideal für einen Picknickstopp mit der Familie eignet.
Italiano :
In questo tour, con partenza dall’incantevole cittadina di Montjoi, potrete esplorare il villaggio e la sua passeggiata di sentinella, nonché il lago di Montjoi Saint-Maurin, ideale per un picnic in famiglia.
Español : Circuit du Lac
En esta excursión, que parte de la encantadora bastida de Montjoi, podrá explorar el pueblo y su paseo de ronda, así como el lago de Montjoi Saint-Maurin, ideal para un picnic familiar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme