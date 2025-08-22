Circuit du lac Chantenay-Villedieu Sarthe
Circuit du lac Chantenay-Villedieu Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit du lac
Circuit du lac 72430 Chantenay-Villedieu Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 2800.0 Tarif :
Le riche patrimoine de Chantenay-villedieu vous sera dévoilé au cours de cette randonnée.
English :
The rich heritage of Chantenay-villedieu will be revealed to you during this walk.
Deutsch :
Das reiche Kulturerbe von Chantenay-villedieu wird Ihnen auf dieser Wanderung enthüllt.
Italiano :
Il ricco patrimonio di Chantenay-villedieu vi sarà svelato durante questa passeggiata.
Español :
El rico patrimonio de Chantenay-villedieu le será revelado durante este paseo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire