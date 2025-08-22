Circuit du Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot
Circuit du Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Lac du Tolerme
Circuit du Lac du Tolerme Place de la mairie 46210 Sénaillac-Latronquière Lot Occitanie
Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :
Autour des plages du lac du Tolerme, prairies et forêts apportent une couleur grandeur nature.
Entre les contreforts du Massif Central et les grands plateaux calcaires du Causse se dévoilent le Ségala et ses forêts de châtaigniers, de hêtres et de bouleaux
English :
Around the beaches of Lac du Tolerme, meadows and forests add a touch of natural color.
Between the foothills of the Massif Central and the limestone plateaux of the Causse, the Ségala region reveals its forests of chestnut, beech and birch
Deutsch :
Rund um die Strände des Tolerme-Sees sorgen Wiesen und Wälder für Farbe in Lebensgröße.
Zwischen den Ausläufern des Zentralmassivs und den großen Kalksteinplateaus des Causse entfaltet sich das Ségala mit seinen Kastanien-, Buchen- und Birkenwäldern
Italiano :
Intorno alle spiagge del Lac du Tolerme, prati e boschi aggiungono un tocco di colore naturale.
Tra i contrafforti del Massiccio Centrale e gli altopiani calcarei della Causse si trovano la Ségala e le sue foreste di castagni, faggi e betulle
Español :
Alrededor de las playas del Lac du Tolerme, prados y bosques añaden un toque de color natural.
Entre las estribaciones del Macizo Central y las mesetas calcáreas del Causse se extiende el Ségala y sus bosques de castaños, hayas y abedules
