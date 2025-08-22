Circuit du Lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Circuit du Lac du Tolerme

Circuit du Lac du Tolerme Place de la mairie 46210 Sénaillac-Latronquière Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Autour des plages du lac du Tolerme, prairies et forêts apportent une couleur grandeur nature.

Entre les contreforts du Massif Central et les grands plateaux calcaires du Causse se dévoilent le Ségala et ses forêts de châtaigniers, de hêtres et de bouleaux

English :

Around the beaches of Lac du Tolerme, meadows and forests add a touch of natural color.

Between the foothills of the Massif Central and the limestone plateaux of the Causse, the Ségala region reveals its forests of chestnut, beech and birch

Deutsch :

Rund um die Strände des Tolerme-Sees sorgen Wiesen und Wälder für Farbe in Lebensgröße.

Zwischen den Ausläufern des Zentralmassivs und den großen Kalksteinplateaus des Causse entfaltet sich das Ségala mit seinen Kastanien-, Buchen- und Birkenwäldern

Italiano :

Intorno alle spiagge del Lac du Tolerme, prati e boschi aggiungono un tocco di colore naturale.

Tra i contrafforti del Massiccio Centrale e gli altopiani calcarei della Causse si trovano la Ségala e le sue foreste di castagni, faggi e betulle

Español :

Alrededor de las playas del Lac du Tolerme, prados y bosques añaden un toque de color natural.

Entre las estribaciones del Macizo Central y las mesetas calcáreas del Causse se extiende el Ségala y sus bosques de castaños, hayas y abedules

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot