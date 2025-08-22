Circuit du Lampier Estivareilles Allier

Circuit du Lampier

Circuit du Lampier 5 rue de la République 03190 Estivareilles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

De vallons en hameaux, de bocages en ruisseaux, le circuit du Lampier permet une découverte de la campagne qui embrasse la commune d’Estivareilles.

https://www.valdecher.fr/ +33 4 70 06 63 72

English :

From valleys to hamlets, from hedgerows to streams, the Lampier trail lets you discover the countryside that embraces the commune of Estivareilles.

Deutsch :

Von Tälern zu Weilern, von Heckenlandschaften zu Bächen ermöglicht der Lampier-Rundweg eine Entdeckung der Landschaft, die die Gemeinde Estivareilles umarmt.

Italiano :

Dalle piccole valli alle frazioni, dai campi coltivati con siepi ai ruscelli, il sentiero Lampier permette di scoprire la campagna che abbraccia il comune di Estivareilles.

Español :

De los pequeños valles a las aldeas, de las tierras de labranza cubiertas de setos a los arroyos, el sendero de Lampier permite descubrir el campo que abraza el municipio de Estivareilles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme