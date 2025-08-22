Circuit du Lême Les Baux-de-Breteuil Eure
Circuit du Lême Les Baux-de-Breteuil Eure vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Lême
Circuit du Lême Lieu-dit La Carrière 27160 Les Baux-de-Breteuil Eure Normandie
Durée : 75 Distance : 5000.0 Tarif :
Amateurs de randonnées en famille, le circuit du Lême constitue une balade de choix, tranquille et mystérieuse. Dans un coin intimiste, caractérisé par une trouée en pleine forêt, un ruisseau fantôme, une chapelle à l’ancien nom de Notre-Dame-du-Désert font partie des charmes du parcours.
+33 2 32 32 17 17
English : Circuit du Lême
If you enjoy family hikes the Lême Trail, both peaceful and mysterious, is a good pick for you. In an intimate area characterized by a glade in the middle of the forest, a ghost river and a chapel that used to be named Notre-Dame-du-Désert are part of the wonders found along the way.
Deutsch :
Wenn Sie gerne mit der ganzen Familie wandern, ist der Rundweg von Lême ein beliebter, ruhiger und geheimnisvoller Spaziergang. In einer intimen Ecke, die durch eine Lücke im Wald gekennzeichnet ist, gehören ein Geisterbach und eine Kapelle mit dem alten Namen Notre-Dame-du-Désert zu den Reizen der Strecke.
Italiano :
Se siete escursionisti familiari, il circuito della Lême è una passeggiata tranquilla e misteriosa. In un angolo intimo, caratterizzato da un varco nella foresta, un ruscello spettrale e una cappella dall’antico nome di Notre-Dame-du-Désert sono tra le suggestioni del percorso.
Español :
Si es un excursionista familiar, el circuito de Lême es un paseo tranquilo y misterioso de elección. En un rincón íntimo, caracterizado por una brecha en el bosque, un arroyo fantasmal y una capilla con el antiguo nombre de Notre-Dame-du-Désert son algunos de los encantos de la ruta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme