Circuit du Lissourgues Sauzet Lot

Circuit du Lissourgues

Circuit du Lissourgues 46140 Sauzet Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 8700.0 Tarif :

Ce circuit permet de découvrir un paysage contrasté, avec un plateau aride et des vallées traversées par des ruisseaux

English :

This circuit takes in a contrasting landscape, with an arid plateau and valleys crossed by streams

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie eine kontrastreiche Landschaft mit einer kargen Hochebene und von Bächen durchzogenen Tälern entdecken

Italiano :

Questo percorso presenta un paesaggio contrastante, con un altopiano arido e valli attraversate da torrenti

Español :

Esta ruta discurre por un paisaje de contrastes, con una meseta árida y valles surcados por arroyos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot