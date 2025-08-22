Circuit du Maquis Saint-Firmin-sur-Loire Loiret

Circuit du Maquis A pieds

Circuit du Maquis Pont-canal (départ) 45360 Saint-Firmin-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Le bourg de Saint-Firmin-sur-Loire est habité depuis très longtemps. Des vestiges retrouvés lors du creusement des canaux amènent à penser que le village fut une cité prospère aux époques gallo-romaines et médiévale.

English :

The village of Saint-Firmin-sur-Loire has been inhabited for a very long time. Vestiges found during the digging of the canals lead us to believe that the village was a prosperous town in the Gallo-Roman and medieval periods.

Deutsch :

Der Marktflecken Saint-Firmin-sur-Loire ist seit sehr langer Zeit bewohnt. Überreste, die beim Graben von Kanälen gefunden wurden, lassen vermuten, dass das Dorf in der gallorömischen und mittelalterlichen Epoche eine blühende Stadt war.

Italiano :

Il villaggio di Saint-Firmin-sur-Loire è abitato da molto tempo. I resti ritrovati durante lo scavo dei canali ci fanno pensare che il villaggio fosse una città prospera in epoca gallo-romana e medievale.

Español :

El pueblo de Saint-Firmin-sur-Loire está habitado desde hace mucho tiempo. Los restos encontrados durante la excavación de los canales hacen pensar que el pueblo fue una ciudad próspera en la época galorromana y medieval.

