CIRCUIT DU MENHIR DE LA PIERRE DU COQ À ECHEMIRÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
CIRCUIT DU MENHIR DE LA PIERRE DU COQ À ECHEMIRÉ Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Menhir de la Pierre du Coq à Echemiré
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit du Menhir de la Pierre du Coq à Echemiré 49150 Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 15000.0 Tarif :
Partez à la découverte de la belle campagne à Echemiré
https://www.baugeenanjou.fr/
English :
Discover the beautiful countryside in Echemiré
Deutsch :
Entdecken Sie die schöne Landschaft in Echemiré
Italiano :
Scoprite la splendida campagna di Echemiré
Español :
Descubra la belleza del campo en Echemiré
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Anjou tourime