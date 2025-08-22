Circuit du Menhir Montgesty Lot

Circuit du Menhir

Circuit du Menhir 46150 Montgesty Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 9500.0 Tarif :

Découverte d’un riche patrimoine bâti rural, tel que fontaines, chapelle, moulin à vent…au son des cigales du causse.

Né en 1802, Jean Gabriel Perboyre , natif de Montgesty , partit comme missionnaire en Asie en 1835.Dans la Chine interdite à tout européen sous peine de mort.Sa mission dans la province du Hunan dura quatre ans

English :

Discover a rich heritage of rural buildings, including fountains, chapels, windmills…to the sound of the causse cicadas.

Born in 1802, Jean Gabriel Perboyre, a native of Montgesty, set off as a missionary to Asia in 1835, in China, which was off-limits to all Europeans on pain of death. His mission in Hunan province lasted four years

Deutsch :

Entdecken Sie ein reiches ländliches Baukulturerbe wie Brunnen, Kapelle, Windmühle…zum Klang der Zikaden des Causse.

Der 1802 geborene Jean Gabriel Perboyre aus Montgesty reiste 1835 als Missionar nach Asien, wo er in der Provinz Hunan vier Jahre lang als Missionar tätig war und in China für alle Europäer unter Todesstrafe verboten war

Italiano :

Scoprite un ricco patrimonio di edifici rurali, come fontane, cappelle, mulini a vento… al suono delle cicale della cava.

Nato nel 1802, Jean Gabriel Perboyre, originario di Montgesty, partì come missionario per l’Asia nel 1835, in Cina, che era vietata a tutti gli europei pena la morte. La sua missione nella provincia di Hunan durò quattro anni

Español :

Descubra un rico patrimonio de edificios rurales, como fuentes, capillas, molinos de viento… al son de las cigarras del causse.

Nacido en 1802, Jean Gabriel Perboyre, natural de Montgesty, partió como misionero a Asia en 1835, a China, país prohibido a todos los europeos bajo pena de muerte. Su misión en la provincia de Hunan duró cuatro años

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot