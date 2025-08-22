Circuit du Méridien Neuvillalais Sarthe

Circuit du Méridien

Circuit du Méridien 72240 Neuvillalais Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Vous découvrirez ses lavoirs du 19ème siècle, très bien conservés et agréablement fleuris en saison. Notez l’église en grès Roussard, pierres formées de grains de sable soudés par un sédiment siliceux, encrées dans un sol ferrugineux, ce qui leur donne leur couleur rouille.

http://www.destinationcoco.com/

English :

You’ll discover its 19th-century washhouses, very well preserved and pleasantly flowered in season. Note the church built of Roussard sandstone, stones formed from grains of sand welded together by a siliceous sediment, embedded in ferruginous soil, which gives them their rusty color.

Deutsch :

Jahrhundert, die sehr gut erhalten sind und in der Saison mit Blumen geschmückt sind. Beachten Sie die Kirche aus Roussard-Sandstein, einem Stein aus Sandkörnern, die durch ein kieselhaltiges Sediment zusammengewachsen sind.

Italiano :

Scoprirete i suoi lavatoi del XIX secolo, molto ben conservati e piacevolmente fioriti in stagione. Da notare la chiesa costruita in arenaria di Roussard, un tipo di pietra formata da granelli di sabbia saldati insieme da un sedimento siliceo, incastonata in un terreno ferruginoso, che le conferisce il colore ruggine.

Español :

Descubrirá sus lavaderos del siglo XIX, muy bien conservados y agradablemente floridos en temporada. Fíjese en la iglesia construida en arenisca de Roussard, un tipo de piedra formada por granos de arena soldados por un sedimento silíceo, asentada en suelo ferruginoso, lo que le confiere su color oxidado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire