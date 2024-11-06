Circuit du moulin à vent Baccarat Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du moulin à vent 2 rue Adrien Michaut 54120 Baccarat Meurthe-et-Moselle Grand Est

Pour un moment en famille ou entre amis, empruntez un des quatre circuits randonnées pédestres de baccarat labellisés par le Club Vosgien.

Caractéristiques : Cartographie : I.G.N. 3516 E, Balisage : anneau vert sur tout le parcours, Distance : 3 km 500, Temps de marche : 1 H 00, Observations : promenade sans difficultés. Sites rencontrés : La roseraie .

Descriptif : Depuis les H.L.M. rue de Glonville, prendre le chemin à gauche qui monte jusqu’à la route au point coté 316 sur la carte, continuer sur la droite, passer devant une habitation (ancienne ferme du moulin à vent) quitter la route dans le virage et continuer tout droit par un large chemin en suivant toujours le balisage anneau vert. Ensuite longer les étangs jusqu’à la station d’épuration. Tourner à gauche pour entrer dans la roseraie et rejoindre la mairie.

Facile

http://www.tourisme-lunevillois.com/ +33 3 83 75 13 37

English :

For a moment in family or between friends, borrow one of the four circuits pedestrian of baccarat labelled by the Club Vosgien

Characteristics Cartography I.G.N. 3516 E, Marking green ring on all the course, Distance 3 km 500, Walking time 1 H 00, Observations walk without difficulties. Sites encountered The rose garden

Description From the H.L.M. street of Glonville, take the path on the left which goes up to the road at the point quoted 316 on the map, continue on the right, pass in front of a house (old farm of the windmill) leave the road in the bend and continue straight ahead by a broad path while always following the green ring marking. Then go along the ponds until you reach the water treatment plant. Turn left to enter the rose garden and reach the town hall.

Deutsch :

Für einen Moment mit der Familie oder mit Freunden können Sie einen der vier Wanderwege von Baccarat nutzen, die mit dem Gütesiegel des Vogesenclubs ausgezeichnet sind

Merkmale: Kartografie: I.G.N. 3516 E, Markierung: grüner Ring auf der gesamten Strecke, Entfernung: 3 km 500, Gehzeit: 1 Stunde, Bemerkungen: Spaziergang ohne Schwierigkeiten. Angetroffene Orte Der Rosengarten

Beschreibung: Von den H.L.M. rue de Glonville aus nehmen Sie den Weg nach links, der bis zur Straße am Punkt 316 auf der Karte hinaufführt. Gehen Sie rechts weiter, vorbei an einem Wohnhaus (ehemaliger Bauernhof der Windmühle), verlassen Sie die Straße in der Kurve und gehen Sie geradeaus über einen breiten Weg, immer der Markierung grüner Ring folgend. Gehen Sie dann an den Teichen entlang bis zur Kläranlage. Biegen Sie links ab, um in den Rosengarten zu gelangen und das Rathaus zu erreichen.

Italiano :

Per un momento in famiglia o con gli amici, partecipate a uno dei quattro tour a piedi di Baccarat segnalati dal Club Vosgien

Caratteristiche: Cartografia: I.G.N. 3516 E, Segnaletica: anello verde su tutto il percorso, Distanza: 3 km 500, Tempo di percorrenza: 1 H 00, Osservazioni: cammino senza difficoltà. Siti incontrati Il giardino delle rose

Descrizione Dalla H.L.M. rue de Glonville, prendere il sentiero a sinistra che sale fino alla strada al punto 316 della mappa, proseguire a destra, passare davanti a una casa (vecchia fattoria con mulino a vento), lasciare la strada nella curva e proseguire dritto per un ampio sentiero, seguendo sempre i segni dell’anello verde. Seguite poi gli stagni fino a raggiungere l’impianto di trattamento delle acque. Girate a sinistra per entrare nel roseto e raggiungere il municipio.

Español :

Para pasar un rato en familia o con amigos, realice una de las cuatro visitas a pie de Baccarat señalizadas por el Club Vosgien

Características: Cartografía: I.G.N. 3516 E, Señalización: anillo verde en todo el recorrido, Distancia: 3 km 500, Tiempo de marcha: 1 H 00, Observaciones: marcha sin dificultades. Sitios encontrados La rosaleda

Descripción Desde el H.L.M. rue de Glonville, tomar el camino de la izquierda que sube a la carretera en el punto 316 del mapa, continuar por la derecha, pasar por delante de una casa (antigua granja de molinos), dejar la carretera en la curva y continuar recto por un camino ancho, siguiendo siempre las marcas del anillo verde. A continuación, siga los estanques hasta llegar a la planta de tratamiento de agua. Gire a la izquierda para entrar en la rosaleda y llegar al ayuntamiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-06 par Système d’information touristique Lorrain