Circuit du Moulin à Vent Limogne-en-Quercy Lot
Circuit du Moulin à Vent Limogne-en-Quercy Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Moulin à Vent
Circuit du Moulin à Vent 46260 Limogne-en-Quercy Lot Occitanie
Durée : 180 Distance : 27500.0 Tarif :
Circuit de 27 km mais n’empruntant que des chemins roulant sans difficulté
English :
27 km circuit, but only on easy rolling roads
Deutsch :
27 km lange Strecke, die jedoch nur über leichte Fahrwege führt
Italiano :
Un circuito di 27 km, ma solo su strade facili da percorrere
Español :
Un circuito de 27 km, pero sólo por carreteras suaves y onduladas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-18 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot