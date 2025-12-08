Circuit du Moulin | Bouteville Bouteville Charente

Circuit du Moulin | Bouteville

Circuit du Moulin | Bouteville Parking du château de Bouteville 16120 Bouteville Charente Nouvelle-Aquitaine

Le circuit du moulin s’étend au nord-ouest du village de Bouteville, traversant le cru de la Grande Champagne, l’un des six de l’AOC du Cognac.

+33 5 45 82 10 71

English : Circuit du Moulin | Bouteville

The mill circuit runs north-west from the village of Bouteville, through the Grande Champagne cru, one of six in the Cognac AOC.

Deutsch :

Der Mühlenkreislauf erstreckt sich nordwestlich des Dorfes Bouteville und durchquert den Cru de la Grande Champagne, einen der sechs Cru der AOC Cognac.

Italiano :

Il circuito dei mulini si snoda a nord-ovest del villaggio di Bouteville, attraverso il cru Grande Champagne, uno dei sei della DOC Cognac.

Español :

El circuito del molino discurre al noroeste del pueblo de Bouteville, por el cru de la Grande Champagne, uno de los seis de la DOC Cognac.

