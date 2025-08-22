Circuit du moulin Saint-Vincent-Lespinasse Tarn-et-Garonne

Circuit du moulin

Circuit du moulin Le Bourg 82400 Saint-Vincent-Lespinasse Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit offre de beaux panoramas sur les vallées de la Barguelonne et de la Garonne depuis les coteaux et permet de découvrir le mystérieux Moulin et les pigeonniers traditionnels. Une variante plus courte est également proposée (6,4km 1h50).

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English : Circuit du moulin

This path offers beautiful panoramas on the Barguelonne and Garonne valleys from the hillsides and allows you to discover the mysterious “Mill” and the traditional dovecotes. A shorter variant is also possible (6.4km 1h50).

Deutsch : Circuit du moulin

Dieser Rundweg bietet von den Hängen aus schöne Ausblicke auf die Täler der Barguelonne und der Garonne und ermöglicht es, die geheimnisvolle Mühle und die traditionellen Taubenschläge zu entdecken. Es wird auch eine kürzere Variante angeboten (6,4 km 1h50).

Italiano :

Questo percorso offre splendide viste sulle valli della Barguelonne e della Garonna dalle colline e permette di scoprire il misterioso Moulin e le colombaie tradizionali. È disponibile anche una variante più breve (6,4 km 1h50).

Español : Circuit du moulin

Este recorrido ofrece hermosas vistas de los valles del Barguelonne y del Garona desde las laderas de las colinas y permite descubrir el misterioso Moulin y los palomares tradicionales. También existe una variante más corta (6,4 km 1h50).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme