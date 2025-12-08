Circuit du Patrimoine 75B Villers-Farlay Jura
Circuit du Patrimoine 75B Villers-Farlay Jura vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Patrimoine 75B En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Circuit du Patrimoine 75B Etang de Villers-Farley 39600 Villers-Farlay Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 20590.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.jura-outdoor.com/trek/874
English :
Deutsch :
Italiano :
Español :
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data