Circuit du Patrimoine Cité médiévale de Maurs Maurs Cantal

Circuit du Patrimoine Cité médiévale de Maurs 15600 Maurs Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Bienvenue dans la Petite Nice du Cantal !

Ainsi surnommée grâce à son climat doux et son ambiance méridionale, Maurs vous dévoile dans ce circuit tous ses secrets.

English : Heritage trail Medieval town of Maurs

Welcome to the Little Nice of Cantal!

So nicknamed for its mild climate and southern ambience, Maurs reveals all its secrets on this heritage trail.

Deutsch :

Willkommen im Kleinen Nizza des Cantal!

Maurs, das dank seines milden Klimas und seiner südlichen Atmosphäre so genannt wird, enthüllt Ihnen auf dieser Rundreise alle seine Geheimnisse.

Italiano :

Benvenuti alla Piccola Nizza del Cantal!

Così chiamata per il suo clima mite e l’atmosfera meridionale, Maurs svela tutti i suoi segreti in questo tour.

Español :

¡Bienvenido a la Pequeña Niza del Cantal!

Llamado así por su clima suave y su ambiente sureño, Maurs revela todos sus secretos en este recorrido.

